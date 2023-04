Sprengsatz in Drogerie gezündet Gericht verurteilt dm-Erpresser zu sieben Jahren Gefängnis

Der zuletzt in Konstanz und in der Schweiz lebende Deutsche hatte von der Drogeriemarktkette im September 2019 umgerechnet rund eine halbe Million Euro in der Kryptowährung Bitcoin erpresst. Außerdem hatte er 2019 in einer Freiburger dm-Filiale beim Katzenfutter einen Sprengsatz gezündet. Er detonierte per Zeitzünder, außerhalb der Öffnungszeiten. Es entstand ein Schaden von 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.