Das Amtsgericht Calw in Baden-Württemberg hat gegen eine Frau einen Strafbefehl erlassen, weil sie gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben soll.

Die Frau hielt ihre 26 Huskys nach Überzeugung der Ermittler in einer Julinacht im vergangenen Jahr in 18 Transportboxen in einem fast vollständig geschlossenen Fahrzeug.