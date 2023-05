Todesursache Ersticken und Überhitzung Zwölf Huskys tot – 4500 Euro Strafe für Halterin

Sie sperrte 26 Hunde über Nacht in einen Transporter, am Morgen waren zwölf der Tiere tot: Ein Gericht in Calw hat eine Tierärztin zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie hatte das Leid der Tiere billigend in Kauf genommen.