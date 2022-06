In Brasilien verschollener britischer Journalist Zweiter Verdächtiger festgenommen

Im Fall des in Brasilien vermissten britischen Journalisten Dom Phillips und des Indigenenexperten Bruno Pereira hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige soll nach seinem Verhör einem Haftrichter in der Stadt Atalaia do Norte im Amazonas-Regenwald vorgeführt werden, teilte die Bundespolizei mit. Die Polizei beschlagnahmte außerdem Patronen und ein Paddel. Dem britischen »Guardian « zufolge steht der Festgenommene unter Mordverdacht.