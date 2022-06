Abgelegene Gegend lockt zwielichtige Gestalten

Der 57-jährige Phillips, der als freier Journalist regelmäßig für den britischen »Guardian« schreibt, hatte zusammen mit Pereira, einem Experten für indigene Völker, im Javari-Tal nahe der Grenze zu Peru für ein Buch über Gewalt gegen Indigene recherchiert. Die beiden Männer werden seit einer Woche vermisst. In der Region sind Goldgräber, Wilderer und Drogenbanden aktiv. Indigenen-Organisationen zufolge waren die Männer zuvor bedroht worden.

Phillips hatte sich für ein Jahr aus der aktuellen Berichterstattung ausgeklinkt, er hat ein Stipendium der amerikanischen Alicia-Patterson-Stiftung erhalten und arbeitet an dem Buch über die Zukunft des Amazonasgebiets. Dafür war er auch in das entlegene Vale do Javari gereist: Dort konzentrieren sich alle Konflikte der Region.