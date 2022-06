In Brasilien verschollener britischer Journalist Behörden entdecken zwei Leichen

Polizei entdeckte Sandalen, Stiefel, Hosen

Das Ergebnis der Untersuchung des »offenbar menschlichen organischen Materials«, das in der Nähe des Hafens von Atalaia do Norte gefunden wurde, solle diese Woche veröffentlicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur »Agência Brasil« am Montagabend unter Berufung auf die Bundespolizei.

Der Anführer der Indigenen-Vereinigung des Javari-Tals, Beto Marubo, sagte in einer Pressekonferenz: »Unser Team ist weiter in dem Gebiet, in dem gesucht wird. Unsere Arbeit ist unermüdlich. Unser oberstes Ziel ist es, unseren Freund Bruno Pereira und Dom Phillips, der auch unser Freund ist, zu finden.«