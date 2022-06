Der Umweltminister der Dominikanischen Republik, Orlando Mera, ist in seinem Büro in der Hauptstadt Santo Domingo erschossen worden. Das bestätigte ein Sprecher der Regierung in einer Videoansprache. Der Täter sei nach den bisher verfügbaren Informationen ein persönlicher Freund des verstorbenen Ministers. Er sei schon festgenommen worden. Zu den Motiven der Bluttat werde noch ermittelt.