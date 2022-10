Zuvor hatte eine Polizeisprecherin bestätigt, dass gegen den Mann »ein Distanzelektroimpulsgerät zum Einsatz gekommen« sei – also ein Taser. Drei Polizeibeamte und eine Beamtin seien an dem Einsatz beteiligt gewesen, sagte Staatsanwalt Henner Kruse. »Derzeit gibt es keinen Anfangsverdacht gegen einen von ihnen«, so Kruse. »Es sieht so aus, als wäre der Einsatz korrekt abgelaufen und die Beamten hätten sich richtig verhalten.«