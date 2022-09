Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte nach dem Vorfall in Dortmund bereits Maßnahmen angekündigt. In dem neuen Bericht an den Innenausschuss ist die Rede von »ergänzenden Informationen« für Polizisten zum Umgang mit psychisch erkrankten Personen und Suizidgefährdeten. Es habe es in diesem Jahr bereits mehr als 10.000 Einsätze wegen Suizidversuchen gegeben.

Sprachliche Schwierigkeiten

Bei einem Polizeieinsatz im August in Dortmund hatte ein Beamter den Teenager mit einer Maschinenpistole erschossen. Die Polizei war in den Innenhof einer Jugendhilfeeinrichtung gerufen worden, weil der Jugendliche sich mit einem Messer das Leben nehmen wollte. Ob er danach mit dem Messer auf die Beamten zuging, wird zurzeit ermittelt.