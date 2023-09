Ein 48-Jähriger ist nach einer Messerattacke vor einem Dortmunder Supermarkt an seinen schweren Verletzungen gestorben. Eine Gruppe aus zwei 16-Jährigen und einem 15-Jährigen soll den Mann am Dienstag beim Verlassen des Supermarktes mit einem Messer angegriffen und am Hals verletzt haben, Ärzte kämpften tagelang um sein Leben.