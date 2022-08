Die Polizei in der Dortmunder Nordstadt, einem sozialen Brennpunkt, sei »nicht gerade für Zurückhaltung bekannt«, sagte Feltes. Er kritisierte, dass in den Köpfen der Polizisten die Maxime fest verankert sei, »das Problem jetzt und sofort zu lösen«. In solchen Fällen sei es aber oft besser, die Lage zu stabilisieren und sich, wenn möglich, zurückzuziehen, sagte der Kriminalitätsforscher.

Ein psychisch auffälliger Jugendlicher war am Montag in einer Jugendeinrichtung in Dortmund mit einem Messer gesichtet worden. Betreuer riefen die Polizei. Trotz Einsatzes von Pfefferspray und Taser war der Jugendliche laut Staatsanwaltschaft mit einem Messer auf Polizisten losgegangen. Ein 29-jähriger Beamter hatte schließlich aus einer Maschinenpistole eine Salve von sechs Schüssen abgefeuert. Der 16-Jährige wurde von fünf Kugeln getroffen und schwer verletzt. Er starb wenig später bei einer Notoperation.