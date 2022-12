Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Dortmund ist eine Bewohnerin gestorben. Die 81-Jährige wurde von der Feuerwehr am Donnerstagabend bewusstlos im Erdgeschoss des verrauchten Hauses im Stadtteil Aplerbeck aufgefunden, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte . Der Notarzt stellte demnach ihren Tod fest.