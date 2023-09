Teenager unter Verdacht Opfer von tödlicher Messerattacke war wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

In der Nacht zum Freitag starb das Opfer eines Messerangriffs in Dortmund an seinen schweren Verletzungen. Vor einem Discounter war der 48-Jährige vor knapp einer Woche attackiert worden.

Jetzt bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dass der Mann wegen Missbrauchs angeklagt war. Im Jahr 2021 sei Anklage erhoben worden, zuständig gewesen sei das Amtsgericht Dortmund.