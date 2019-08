Schwerer Unfall in Dortmund Um Stau zu entkommen - Mann wendet in Rettungsgasse

In Dortmund hat eine Falschfahrerin einen schweren Unfall verursacht. Die 69-Jährige wurde dabei schwer verletzt, zwei weitere Autofahrerinnen erlitten ebenfalls Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach sei die Frau mit dem Wagen einer 56-Jährigen frontal zusammengestoßen, eine dahinter fahrende 55-Jährige wurde ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Wie die Frau in den Gegenverkehr geriet, ist unklar. Sie war in falscher Richtung auf die Brackeler Straße gefahren. Die schwerverletzte Frau wurde mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Weil sich in der Folge ein langer Stau bildete, verlor ein Mann den Polizeiangaben zufolge offenbar die Geduld. Anstatt zu warten, bis die Straßensperre aufgehoben wurde, wendete der Fahrer und fuhr durch die Rettungsgasse zurück.

Laut "Bild"-Zeitung und dem WDR wurde der dreiste Versuch, dem Stau zu entkommen, von einem Feuerwehrmann auf einem Foto festgehalten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.