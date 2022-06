Ein Richter schickte den Elektroniker unter Verdacht des Totschlags in Untersuchungshaft. Oberstaatsanwalt Carsten Dombert sagte der Nachrichtenagentur dpa, es seien Spuren des Mädchens in einer Scheune in Dortmund gefunden worden, die Verwandten des Mannes gehört. Eine Bodenprobe werde nun im Landeskriminalamt analysiert. Auch Fahrzeuge, die dem Dortmunder zur Verfügung standen, würden nun genau untersucht.