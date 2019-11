Beim Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden haben die Täter drei Juwelengarnituren gestohlen. Das teilte die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen, Marion Ackermann, auf einer Pressekonferenz der Ermittlungsbehörden mit.

Bei der Beute handele es sich um eine Diamant-, eine Brillant- sowie eine Diamant-Rautengarnitur. "Der Materialwert ist nicht so hoch zu bewerten wie die Vollständigkeit des Ensembles", so Ackermann. Es handele sich um "einen Staatsschatz des 18. Jahrhunderts".

Die Einzigartigkeit der gestohlenen Schmuckstücke brächten es mit sich, dass das Diebesgut schwer zu verkaufen sein, sagte Ackermann: "Es ist dadurch auch dem Markt entzogen". Genaue Angaben zu dem Materialwert machte die Expertin nicht.

Matthias Hiekel / DPA Aus diesem begehbaren Tresor wurden die Juwelen offenbar gestohlen

Der Einbruch in das historische Grüne Gewölbe sei am frühen Montagmorgen um 4.59 Uhr von einem Sicherheitsdienst gemeldet worden, sagte Jörg Kubiessa von der Polizeidirektion Dresden. Kurz darauf sei der erste Streifenwagen losgeschickt worden. Einen Fahndungserfolg gebe es bislang aber nicht.

Innenminister Roland Wöller hatte zuvor davon gesprochen, mehrere unbekannte Täter hätten "Kunstschätze von unermesslichem Wert" gestohlen. Der immaterielle Wert der Beute sei "unschätzbar für den Freistaat Sachsen". Der CDU-Politiker bezeichnete die Tat als "Anschlag auf die kulturelle Identität aller Sachsen".

Man habe es zweifelsohne mit "einem großen Fall" zu tun, sagte Volker Lange von der Kriminalpolizei. Deshalb sei man auch im Kontakt mit Behörden in Berlin, um Tatmuster zu eruieren und gegebenenfalls ähnliche Fälle zu ermitteln.

Die Fahndung nach den Tätern sei früh über das Stadtgebiet hinaus auf die benachbarten Bundesländer erweitert worden. Man habe Autobahnauffahrten abgesperrt, allerdings sei der Weg vom Schlossplatz zur Autobahn sehr kurz.

Wie Lange berichtete, drangen die Täter durch ein Fenster ein, durchtrennten ein Gitter und schlugen eine Scheibe ein, bevor sie zielgerichtet zu der Vitrine liefen und das Gebäude wieder verließen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter auf demselben Weg wieder ins Freie gelangten, wie sie in das Gebäude kamen.

Nach dem Einbruch sei der Feuerwehr in Dresden ein Fahrzeugbrand gemeldet worden. Ob dieser Brand in Zusammenhang mit dem Diebstahl stehe, sei unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Fahrzeug war abgemeldet.

Zum Sicherheitskonzept des Museums erklärte Ackermann, die Sicherheitszentrale im Haus sei stets mit zwei Wachleuten besetzt. Diese hätten am frühen Morgen auf ihren Monitoren die Einbrecher in Echtzeit beobachtet und daraufhin den Notruf gewählt. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Diebe jedoch schon verschwunden.

Gold und Glitzer im Grünen Gewölbe In Dresden sind Diebe in das Grüne Gewölbe eingebrochen. Einzigartige Stücke der Goldschmiedekunst werden hier ausgestellt. Dazu zählt der "Mohr mit Smaragdstufe": Die mehr als 60 Zentimeter große Skulptur ist mit Smaragden, Rubinen, Saphiren, Topasen, Granaten, Almandinen und Schildpatt besetzt. August der Starke ließ sie 1724 anfertigen, um 16 aus Kolumbien stammende Edelsteine zu zeigen. Auch die Räume selbst sind mit reichlich Edelmetall ausgestattet. Der Name der Sammlung geht auf den ehemals malachitgrünen Anstrich zurück. Aufwendige Elfenbeinschnitzereien werden ebenfalls gezeigt. Das Museum zählt zu den Besuchermagneten Dresdens. Zwischen 2014 und 2018 kamen laut Statistik mehr als 2,6 Millionen Menschen. Der Bernsteinkabinettschrank: Er war einst ein Geschenk Friedrichs II. von Preußen an August III. und wurde in Königsberg gefertigt. Detailansicht des "Obeliscus Augustalis". Dabei handelt es sich um einen mehr als zwei Meter hohen Obelisken mit 240 Edelsteinen. Ein Raum mit Bernsteinexponaten während der Wiedereröffnung des Grünen Gewölbes im Dresdner Schloss.

Die Wachleute seien unbewaffnet, und es sei daher "Standard", auch in anderen Museen, dass sie in so einem Fall nicht selbst eingreifen, damit keine Menschenleben gefährdet würden. Die gestohlenen Schmuckgegenstände seien nicht versichert, da es sich um Staatsbesitz handele.

Der jetzige Diebstahl soll Ackermann zufolge eine Überprüfung des Sicherheitskonzeptes nach sich ziehen. "Ein solches Vorkommnis wird natürlich dazu führen, dass man sich die Frage stellen muss, was man noch verschärfen muss, was man anders machen muss", sagte sie. "Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht."

Das Historische Grüne Gewölbe im Residenzschloss ist das barocke Schatzkammermuseum der sächsischen Kurfürsten und Könige. In zehn prachtvoll ausgestatteten Räumen beherbergt es rund 3000 Schmuckstücke und andere Meisterwerke aus Gold, Silber, Edelsteinen, Elfenbein und anderen wertvollen Materialien (lesen Sie hier mehr über die Bedeutung der Juwelen).

Ihren Namen verdanken die Räume malachitgrünen Abfärbungen einzelner Bauteile.