Sie erbeuteten zahlreiche Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten: Nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe des Dresdener Residenzschlosses hat sich der Direktor des Schatzkammermuseums, Dirk Syndram, zu den Details der Sicherheit geäußert.

"Unser Sicherheitssystem ist vor vier Jahren überprüft worden mit dem Ergebnis: alles bestens", sagte er in einem Interview mit der "Sächsischen Zeitung". "Das war fast wie 'Mission Impossible', was die da veranstaltet haben."

Syndram zeigte sich davon überrascht, wie schnell das Glas der Vitrine zerstört werden konnte. "Das, was uns der Lieferant des Sicherheitsglases versprochen hat, hat nicht gehalten." Man sei davon ausgegangen, dass man eine Viertelstunde mit einer Axt darauf einschlagen muss, bevor es beschädigt werden kann.

Unbekannte waren über eines der vergitterten Fenster in den Pretiosensaal des berühmten Museums eingestiegen. Daraufhin liefen sie gezielt ins Juwelenzimmer, den prächtigsten Raum des vom sächsischen Kurfürsten und polnischen König August der Starke (1670-1733) eingerichteten Schatzkammermuseums. Ein von der Polizei veröffentlichtes Überwachungsvideo zeigt zwei Einbrecher, die mit Taschenlampen den dunklen Raum betreten. Einer von ihnen schlägt mit einer Axt auf die Vitrine ein.

Überwachungsvideo zeigt Museumseinbruch:

Video Polizei Sachsen

Unterdessen fehlt den Ermittlern noch immer eine konkrete Spur zu den Tätern. Es gebe keinen neuen Sachstand, sagte ein Polizeisprecher.

Am Vortag hatte die Polizei unter anderem bestätigt, dass zwei Brände unmittelbar vor und nach der Tat mit dem Einbruch in Verbindung stehen. Zu dem Fall seien bislang 91 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, hieß es. Auf einem Portal können auch Bilder und Videos im Zusammenhang mit der Straftat an die Polizei weitergegeben werden.

Derweil wird die Spurensicherung fortgesetzt. Experten der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) machen eine Bestandsaufnahme der Verluste und Schäden. Es müsse geschaut werden, wie beispielsweise Perlen "das überstanden haben", sagte Museumsdirektor Syndram. Er durfte am Dienstag erstmals an den Tatort und selbst Fotos machen. Leer sei die geplünderte Vitrine nicht." Sie zeige "ein Kampffeld". "Wir müssen schauen, wie wir sie auch wieder zum Glanz bringen können."

Bis zum Mittag will Syndram den Schaden beziffern und der Polizei möglichst genaue Beschreibungen der Verluste übergeben, "auf dass diese dann erkannt werden". Nach einer ersten Einschätzung ist von den drei kostbarsten Juwelengarnituren weniger gestohlen worden als befürchtet. Einige sehr wichtige Objekte seien weg, aber andere verloren geglaubte nicht, hieß es.

Die Wachmänner im Grünen Gewölbe hätten wegen des brutalen Vorgehens der Täter beim Einbruch in die Schatzkammer nicht eingegriffen, teilte die Leitung der Staatlichen Kunstsammlungen mit. Sie verteidigten das Vorgehen der beiden Wachleute in der Sicherheitszentrale nach dem dreifachen Alarm. Sie hätten wegen der auf den Videobildern sichtbaren brutalen Gewalt der Diebe auf die Polizei gewartet und nicht selbst eingegriffen.

Jährlich werden acht Millionen Euro für Sicherheit ausgegeben

Im Schloss gibt es laut SKD mehrere Sicherheitszentralen, die mit je zwei Personen rund um die Uhr besetzt sind. Jährlich würden acht Millionen Euro für Sicherheit ausgegeben. Auch sei die Ausbildung der Wachleute privater Sicherheitsfirmen intensiviert worden. (Lesen Sie hier mehr über das Sicherheits-Dilemma von Museen.)

Das Dresdner Residenzschloss öffnete unterdessen wieder. Der Andrang der Besucher hielt sich in Grenzen: "Es sind weniger als normal nach dem regulären Schließtag", sagte eine Mitarbeiterin an der Kasse im Kleinen Schlosshof. Das Grüne Gewölbe bleibt noch geschlossen.