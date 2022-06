Rabieh Remo hatte am 29. März seinen Verteidiger in seinem Namen eine Einlassung verlesen lassen. Darin teilte Rabieh Remo mit, dass Jihad Remmo am Steuer eines Autos gesessen habe, mit dem Rabieh Remo und weitere Männer in Berlin am Abend des 24. November 2019 zu Rabieh Remos Wohnung gefahren seien; dort habe Rabieh Remo Kleidung für den Einbruch holen und sich danach mit anderen Leuten treffen und mit diesen noch in der Nacht nach Dresden zum Grünen Gewölbe fahren wollen. Jihad Remmo, Rabieh Remo und die anderen seien noch in Berlin in eine Polizeikontrolle geraten.

Ihre Personalien wurden festgestellt. Im Kofferraum lag Einbruchswerkzeug. Rabieh Remo will daraufhin dann doch nicht nach Dresden gefahren sein. Was Jihad Remmo im Anschluss tat – dazu äußerte er sich nicht.