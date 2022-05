Die Dresdner Polizei hat nach eigenen Angaben eine siebte dringend tatverdächtige Person festgenommen, die am Einbruch ins Grüne Gewölbe beteiligt gewesen sein soll.

Der 22 Jahre alte Jihad R. sei am Rande des Prozesses um den Juwelendiebstahl am Landgericht Dresden festgenommen worden. Dort sei er als Besucher anwesend gewesen. In Dresden stehen derzeit sechs Angeklagte vor Gericht, die für den Einbruch verantwortlich sein sollen.