In Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Der Einbruch betreffe den historischen Teil der wertvollen Sammlung, teilte die Polizei mit.

Die Schadenshöhe ist demnach noch unklar. Die Räume des Museums sind eigentlich streng gesichert. Details über den bisherigen Ermittlungsstand wollen die Ermittler im Laufe des Tages bekanntgeben.

Die "Bild"-Zeitung berichtet, der Schaden soll in die Millionen gehen. Angeblich hätten die Kriminellen historischen Schmuck, Diamanten und weitere Edelsteine gestohlen. Zuvor sollen sie die Stromzufuhr zum Grünen Gewölbe lahmgelegt haben, indem sie einen Stromkasten unter einer Brücke in Brand steckten. Eine Bestätigung dafür seitens der Ermittler gibt es bislang nicht.

Anlegen ließ die Schatzkammer Sachsens Kurfürst August der Starke zwischen 1723 und 1730. Heute wird sie in zwei Abteilungen präsentiert: Der historische Teil befindet sich im Erdgeschoss des Residenzschlosses in den wiederhergestellten Räume der Sammlung. Eine Etage weiter oben zeigt das Neue Grüne Gewölbe besondere Einzelstücke.

Eines der wertvollsten Stücke des Grünen Gewölbes wird derzeit im Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt - der Grüne Diamant. Das Hut-Schmuckstück mit dem einzigartigen Stein von 41 Karat und natürlicher Färbung gilt als spektakulärste Leihgabe der Ausstellung "Making Marvels: Science and Splendor at the Courts of Europe" des Metropolitan Museum of Art.

