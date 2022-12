Offenbar Schüsse ins Redaktionsgebäude von Radio Dresden

Im Anschluss daran soll der Mann zu einem Bürogebäude gegangen sein, in dem auch der Sender Radio Dresden seinen Sitz hat. Dort sollen am Samstagvormittag vor der Geiselnahme in der Altmarkt-Galerie Schüsse gefallen sein. Radio Dresden berichtete , der Mann habe vergeblich versucht, in die Redaktionsräume einzudringen.

Der Mann habe gegen 8.30 Uhr versucht, eine Tür zu zerstören und einzudringen, sagte der Geschäftsführer des Senders, Tino Utassy, der Deutschen Presse-Agentur. Betroffen gewesen seien die Teams der Morningshows für Hitradio RTL und Radio Dresden. Nachdem es dem Täter nicht gelungen sei, in die Räume zu gelangen, habe er durch eine Scheibe geschossen. »Die Mitarbeiter waren glücklicherweise so geistesgegenwärtig und sind dann durch einen zweiten Ausgang ausgerissen und geflohen«, sagte Utassy. Der Täter habe das Gebäude nach den Schüssen verlassen.