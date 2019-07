Dresden Haftbefehl gegen mutmaßlichen Vergewaltiger erlassen

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Dresden sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht habe Haftbefehl gegen den Mann erlassen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Dem Dresdner wird vorgeworfen, sich am Dienstag in einem Waldstück an der Jugendlichen vergangen zu haben. Das Mädchen hatte sich danach an Passanten gewandt, die die Polizei alarmierten. Daraufhin wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Die Behörden halten es für möglich, dass der 37-Jährige für drei weitere sexuell motivierte Übergriffe seit Juni verantwortlich sein könnte. "Er könnte ein Serientäter sein", sagte ein Polizeisprecher. Die Übergriffe wiesen "deutliche Parallelen" bei Täterbeschreibung und Vorgehensweise auf. Außerdem sei der Täter jeweils mit dem Rad unterwegs gewesen.

Seit Dienstag sind daher die Ermittlungen in einer siebenköpfigen Gruppe namens "Velo" zusammengeführt. Untersucht werden auch der mutmaßliche sexuelle Missbrauch einer Zwölfjährigen Mitte Juni im Stadtteil Mickten sowie der mutmaßliche Übergriff auf eine 23-Jährige mit sexuellem Hintergrund Mitte Juli und der mutmaßliche schwere sexuelle Missbrauch einer Elfjährigen am Montagabend.