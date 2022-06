Versteckt hinter der Matratze

Die Angeklagten bestreiten eine Körperverletzung. Zabel lässt seinen Verteidiger Frank Hannig eine Einlassung in seinem Namen verlesen. Demnach könne von übermäßiger Gewaltanwendung keine Rede sein. An jenem Abend habe sein Kollege Joel S., der damals noch in der Ausbildung war, gegen 21.30 Uhr bemerkt, dass das Licht in dem Haftraum ausgeschaltet und die Kostklappen an der Tür entgegen der Regel geöffnet waren. Inhaftierte in einem solchen Raum müssten von einer sogenannten Sitzwache rund um die Uhr überwacht werden. Zabel sei hinzugerufen worden. Er habe erst mit einer Taschenlampe in den Raum geleuchtet, dann das Licht wieder angeschaltet und die Klappen geschlossen. Plötzlich habe der Gefangene gegen die Tür getreten und geschlagen. Er habe Zabel als »Nazi« und »Arschloch« und Joel S. als »Scheißausländer« beschimpft und sich dann hinter der Matratze versteckt.