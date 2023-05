Überfälle auf Neonazis mit Verletzten

Die Verteidigung hatte hingegen Freisprüche gefordert. Der Prozess sei politisch motiviert und am falschen Ort geführt worden. Allein der Umstand, dass die GBA die Ermittlungen an sich zog, habe zu höheren Strafanträgen geführt, argumentierten sie in ihren Plädoyers. Sie sahen ihre Mandanten einer Vorverurteilung ausgesetzt und warfen den Bundesanwälten vor, bei der Verurteilung rechter und linker Straftäter unterschiedliche Maßstäbe anzusetzen. Dem Gericht wurde unterstellt, voreingenommen zu sein.