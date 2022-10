Dresden Polizist soll zwei 17-Jährige bei Kontrolle geschlagen haben – Kollegen zeigen ihn an

Die Polizei in Dresden ermittelt laut einer Meldung gegen einen ihrer Beamten wegen des Vorwurfs der zweifachen Körperverletzung im Amt.

Der 45-jährige Zivilbeamte war laut einem Sprecher beteiligt an einer Kontrolle Jugendlicher an der Freitreppe am Königsufer. In deren Verlauf soll er zwei 17-Jährige geschlagen haben.