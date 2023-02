Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) in Sachsen hatte bereits im Frühjahr 2021 vor unerlaubten Bankgeschäften der »GK Gemeinwohlkasse« gewarnt. In Dresden war sie im früheren Café einer Bäckerei untergekommen. Deren Betrieb lief am Donnerstag bei der Razzia normal weiter. Nach Angaben der Bafin hat der Geschäftsinhaber der Bäckerei die Filiale der »Gemeinwohlkasse« verantwortet.