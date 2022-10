Der Einsatz begann am Nachmittag und zog sich weit in den Abend hinein. Bei einer Polizeiaktion in Dresden wegen eines Bewaffneten ist ein Toter aus der betroffenen Wohnung geborgen worden. Die Identität des Mannes konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung war am späten Abend ein Feuer ausgebrochen, woraufhin das SEK und die Feuerwehr sich Zutritt verschafften.