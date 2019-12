Prozess im Fall "Revolution Chemnitz" "Leicht rechts. Angehaucht"

In der Chatgruppe gaben sie sich selbstsicher. Ihr Ziel war klar definiert: An einem Strang ziehen, etwas bewegen, die Geschichte Deutschlands ändern. Und für sie stand fest: Es wird nicht ohne Gewalt gehen. Der "Nationalsozialistische Untergrund" (NSU), der zehn Menschen ermordete, werde im Vergleich zu ihnen wie eine "Kindergarten-Vorschulgruppe" wirken. So schrieb es Rädelsführer Christian K. an seine Kumpels, mit denen er nun im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Dresden auf der Anklagebank sitzt. Sie sollen nach dem Tod Daniel Hilligs am Rande des Chemnitzer Stadtfests Ende August 2018 die terroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz" gegründet und den Umsturz der demokratischen Ordnung mit Waffen geplant haben.

Vor Gericht scheint die Selbstsicherheit verflogen. Er habe nicht vorgehabt, Menschen zu töten, beteuert der Angeklagte Tom W. Er sei auch kein Terrorist. Eine nationalsozialistische Gesinnung aber wolle er nicht leugnen. Alles andere würde auch keinen Sinn ergeben: Tom W., 31, hat auf seinem abrasierten Schädel das Wort "Skinhead" eintätowiert, er war Anführer der verbotenen rechtsextremen Kameradschaft "Sturm 34", die laut Verbotsbescheid das Land von "Ausländern" säubern wollte. In seinem Partykeller steht ein raumhohes Hakenkreuz.

Im Chat schrieb Rädelsführer Christian K.: "Jeder von uns ist lange genug in der Szene dabei (Hooligan, Skinhead, Neonazi, Mitglied einer terroristischen Vereinigung) und hat unterschiedliche Erfahrungen sammeln können und so spezielle Fähigkeiten ausbauen können. Dieses machen wir uns zunutze und können so Welten bewegen." Tom W. will das nicht so genau gelesen haben. Allein in seiner Chatgruppe mit anderen "Autoschraubern" habe er an manchen Tagen tausend Nachrichten bekommen, er wäre gar nicht zum Arbeiten gekommen, wenn er alle Einträge gelesen hätte.

Er will niemanden eingeweiht haben

Auch der Angeklagte Sten E. will im Chat nichts mitbekommen haben. "Ich bin nicht der große Leser", sagt der 29-Jährige, der auf seinem rechten Oberschenkel ein Hakenkreuz-Tattoo trägt. Er sollte für die geplante Revolution Leute rekrutieren. In Wahrheit habe er "nur großgetan", allen vorgegaukelt, er kenne viele aus der rechten Szene Dresdens. Eingeweiht habe er aber niemanden. "Ich war eher ein kleiner Mitläufer." Als es im Chat auch noch um Waffen gegangen sei, "ging mir schon der Arsch".

Dabei ist Sten E., wie Tom W., mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung vorbestraft. Bevorzugt ging es um "Rote boxen", so wie am 14. September vergangenen Jahres, dem angeblichen "Probelauf" für die große Revolution am 3. Oktober in Berlin.

Nach einer Demonstration der Bewegung "Pro Chemnitz" erwarteten sie laut Sten E. 150 Antifa-Anhänger aus Hamburg in Chemnitz, sie trafen sich bei einem Supermarkt auf ein paar Bier und zogen dann zur Insel im Schlossteich, wo sie die politischen Gegner vermuteten. Dort bedrohten sie eine Geburtstagsgesellschaft und griffen "Ausländer" an - "Kanaken auf gut Deutsch gesagt", wie Sten E. sagt.

Was genau denn "geprobt" werden sollte, will der Vorsitzende Hans Schlüter-Staats wissen. Keine Ahnung, eigentlich habe er nicht gewusst, was geplant gewesen sei, sagt Sten E. Auch nicht am 3. Oktober in Berlin. Berlin wäre ihm ohnehin "viel zu weit" gewesen. Eigentlich habe er "das alles" nur geschrieben, um sich "gut darzustellen".

Also alles, was er in Chats geschrieben oder als Sprachnachricht abgegeben habe, sei demnach übertrieben und gelogen, konstatiert der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Michael Glaser, und zieht fragend die Augenbrauen hoch. "Ja", sagt Sten E.

Foto eines SS-Führers

Es ist ein zähes, unglaubwürdiges Spektakel, das die beiden Neonazis am Dienstag und Mittwoch vor Gericht abliefern. Die von Glaser zitierten Chateinträge und Sprachnachrichten widersprechen den Angaben Sten E.s, er habe keine Ahnung gehabt, welche politische Wende Rädelsführer Christian K. mutmaßlich anschieben wollte.

Vielmehr wird an diesen beiden Prozesstagen noch einmal deutlich, wie groß der Hass, wie tief verankert das rechte Gedankengut gewesen sein muss. Darauf zielen auch die Fragen der Nebenklagevertreterin Kristin Pietrzyk ab, die einen Iraner vertritt, der beim Überfall auf die Schlossteichinsel verletzt wurde. Sie lässt Bilder, die auf Sten E.s Handy sichergestellt wurden, an die Wand projizieren. Der Angeklagte räumt ein, die Bilder selbst im Internet gesucht zu haben, weil er sie und die Ideologie dahinter "cool" gefunden habe.

Darunter sind Bilder von SS-Führer Erich Priebke, der rechtsextremen Hooligan-Band "Kategorie C", von "Skrewdriver", einer der Gründungsbands des rechtsextremen Netzwerks "Blood and Honour", und ein Bild der militanten neonazistischen Organisation "Combat 18", dem "bewaffneten Arm" von "Blood and Honour".

Auf Pietrzyks Frage, ob er politisch rechts eingestellt sei, antwortet Sten E.: "Was heißt rechts? Leicht rechts. Angehaucht."