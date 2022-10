Sie berichtet von einer Jugendlichen, die sie betreut habe: Das Mädchen lebte in einer Wohngruppe und habe sich eines Tages mit Glasscherben selbst verletzt. Blutend habe die Jugendliche vor ihr gestanden, in ihrem Mund eine Scherbe. Es sei ihr gelungen, so Lina E., das Mädchen davon abzuhalten, die Scherbe zu schlucken. Lina E. sagt, damals habe sie erkannt, dass sie Kindern und Jugendlichen wirklich helfen könne. Sie nennt es einen »Schlüsselmoment«. Von »Schlüsselmomenten« anderer Art spricht sie nicht.

Lina E. war 16 Jahre alt, als sich der »Nationalsozialistische Untergrund (NSU)« im November 2011 selbst enttarnte und die Welt davon erfuhr, dass Neonazis jahrelang mordend und Bomben legend durch Deutschland zogen. Die Rechtsterroristen töteten im April 2006 auch in Kassel, der Heimatstadt von Lina E. In einem Internetcafé wurde Halit Yozgat erschossen. Ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes war zur Tatzeit am Tatort, den Mord will er nicht bemerkt haben. Hat der NSU-Komplex Lina E. radikalisiert? Ist sie durch die Beschäftigung mit dem Thema zu der Überzeugung gelangt, sich im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht auf den Staat verlassen zu können, sondern Neonazis selbst mit brutaler Gewalt bekämpfen zu müssen?