Es gehört zum Alltag von Polizisten, die Halter leerstehender Fahrzeuge ausfindig zu machen. Definitiv ungewöhnlich ist allerdings die Rechercheaufgabe, mit der Beamte in Dresden nun konfrontiert waren: Sie mussten ermitteln, was es mit einem am Straßenrand geparkten Wasserwerfer auf sich hatte.

Huhu @PolizeiSachsen & @PolizeiHamburg: vermisst ihr einen Wasserwerfer? Der steht in Strehlen auf der Lockwitzer Straße herrenlos am Gehweg rum... pic.twitter.com/BypyvF6uBM — Andreas Szabó (@reDDakteur) September 23, 2019

Das Fahrzeug stand auf einem Bürgersteig im zentral gelegenen Stadtteil Strehlen, wie die Behörde mitteilte. Ein Journalist hatte die Polizei am Montagabend darüber informiert. Eine Streife fand heraus, dass der Wasserwerfer der Hamburger Polizei gehörte.

Die norddeutschen Kollegen hätten das Fahrzeug zur Reparatur nach Österreich geschickt, teilten die Dresdner Ermittler mit. Wie es nach Sachsen kam, war allerdings völlig unklar - ebenso wie der Aufenthaltsort des Fahrers.

Den machte die Polizei schließlich in einem Hotel ausfindig - woraufhin sich die Angelegenheit offenbar klärte: Der Österreicher sagte den Beamten, er sei auf dem Weg in eine Außenstelle seiner Firma im brandenburgischen Luckenwalde. Um sich an die gesetzlichen Ruhezeiten zu halten, habe er sich im Raum Dresden ein Hotelzimmer genommen.

Luckenwalde liegt mehr als 170 Autobahnkilometer nördlich von Dresden. Demnach müsste der Wasserwerfer bereits auf dem Rückweg von Österreich nach Hamburg gewesen sein.

Das ihm anvertraute Fahrzeug sah der Fahrer laut Polizei als gewöhnlichen Lastwagen an - und stellte es daher einfach an der Straße ab. Die Beamten waren hingegen der Auffassung, das Fahrzeug dürfe nicht im Freien herumstehen. Dresdner Beamte brachten es daher aufs Gelände der Polizei.