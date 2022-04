Prozess um Juwelendiebstahl Als Dieb in Dresden – oder als Patient in Berlin?

Ahmed Remmo ist wegen des Millionendiebstahls in Dresden angeklagt. Die Verteidigung will nun beweisen, dass er in der Tatnacht keineswegs im Grünen Gewölbe war – sondern weit entfernt in einem Krankenhaus.

Aus Dresden berichtet Wiebke Ramm