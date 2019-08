Nach Verkehrsunfall in Düsseldorf Frau bepöbelt Einsatzkräfte und blockiert Rettungsgasse

Wegen ihres Verhaltens in einem Stau muss sich eine 50-Jährige wohl vor Gericht verantworten. Die Frau soll am vergangenen Mittwoch in Düsseldorf Einsatzkräfte bepöbelt haben, während diese sich um einen schwerverletzten Motorradfahrer gekümmert hatten. Der 16-Jährige war zuvor von einem Sattelzug erfasst worden, wie die Polizei berichtet.

Anschließend sei die Frau während der Bergungsarbeiten mehrfach aus ihrem Wagen gestiegen, um die Einsatzkräfte zu fragen, wann sie endlich weiterfahren könne. Sie soll darauf hingewiesen haben, dass sie einen wichtigen Termin habe und in Eile sei.

Den Angaben zufolge soll die Frau dabei mehrfach die Rettungsgasse blockiert haben, die für nachfolgende Fahrzeuge gesperrt war. Anweisungen der Beamten habe sie in der Folge mehrfach ignoriert.

Frau soll Beamte "laut und unüberhörbar" angeschrien haben

Einsicht habe sie in Gesprächen mit der Polizei nicht gezeigt. Stattdessen soll sie die Einsatzkräfte "laut und unüberhörbar" angeschrien haben. Dem Bericht zufolge änderte sie ihr Verhalten auch dann nicht, als sie darauf hingewiesen wurde, dass es um das Leben eines Menschen ginge und Angehörige vor Ort seien.

Die Frau habe argumentiert, dass es sich doch "nur um einen einzigen Motorradfahrer" handele und der Einsatz dementsprechend nicht so lange dauern könne. Anschließend soll sie zudem die Herausgabe ihrer Personalien verweigert haben.

Nun droht der 50-Jährigen eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.