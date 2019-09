Die Düsseldorfer Polizei hat vier Teenager festgenommen, die eine 51-Jährige vergewaltigt, verletzt und ausgeraubt haben sollen. Die Tatverdächtigen, darunter ein 14-jähriges Mädchen, befinden sich laut Polizei in Untersuchungshaft.

Zu der Tat soll es im Juni gekommen sein. Die Frau hatte laut Polizei eine Disko in der Düsseldorfer Altstadt verlassen, offenbar, weil sie sich nicht gut fühlte. Sie sei zu einer öffentlichen Toilette gegangen. Dort habe die 14-Jährige die Frau angesprochen.

Das Kind habe der Frau seine Hilfe angeboten und sie in den nahen Hofgarten geführt, um "frische Luft zu schnappen". Dort habe das Mädchen die drei anderen Jugendlichen begrüßt. Zwei der Jungs sind 15, ein Verdächtiger ist 17 Jahre alt.

Die Gruppe habe die Frau dann immer tiefer in den Park gedrängt und auf einer Anhöhe vergewaltigt. Dabei sei dem Opfer die Handtasche und das Handy geraubt worden. Das Opfer fand nach der Tat in einem Hotel am Rande des Parks Hilfe.

DNA-Treffer in der Datenbank

Die Polizei sicherte DNA-Spuren - und landete zwei Treffer: Ein 15-Jähriger und der 17-Jährige waren als Intensivtäter bereits erkennungsdienstlich behandelt worden, ihre DNA befand sich in der Datenbank. Sie wurden in den Wohnungen ihrer Eltern in Ratingen festgenommen.

Beide hätten dann ihre mutmaßlichen Komplizen verraten. Laut "Rheinischer Post" kontaktierte die Mutter der 14-Jährigen die Polizei. Ihre Tochter habe ein Handy nach Hause gebracht, und nicht erklären können, woher sie es habe. Die Polizei stellte das Smartphone daraufhin bei der Mutter der Verdächtigen in der Nähe von Dortmund sicher.

Dass eine 14-Jährige verhaftet werde, sei ungewöhnlich, wie der Polizeisprecher sagte. Bei ihr sah das Gericht offenbar Fluchtgefahr: Sie habe - wie die anderen drei Verdächtigen - keine deutsche Staatsangehörigkeit. Außerdem habe sie keinen festen Wohnsitz und kaum feste soziale Bindungen. Sie komme ab und zu in einem Heim am Niederrhein unter.

Nähere Angaben zur Herkunft vier Inhaftierten machte der Sprecher aufgrund des Alters der Beteiligten nicht.