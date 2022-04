D. soll in Deutschland Informationen über Mitglieder und Unterstützer der Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK ) sowie des islamischen Predigers Fethullah Gülen gesammelt haben, um diese an türkische Geheimdienste weiterzuleiten, heißt es vonseiten des Generalbundesanwalts.

Der Mann soll auf Schießständen in Deutschland trainiert haben, um dort Gleichgesinnte für Ausspähmaßnahmen zu finden. Es sei ihm so gelungen, eine Person als Informanten anzuwerben.

Munition gekauft

Von dieser Person habe D. im September 2021 Munition für den gemeinsamen Besuch eines Schießstandes gekauft. Im März 2021 soll D. eine erworbene Schreckschusspistole bei einer Autofahrt bei sich getragen haben, um seinem Auftreten als Kontaktperson türkischer Nachrichtendienste in seinem Umfeld mehr Gewicht verleihen zu können.

D. war im September 2021 festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Eine Razzia in einem Düsseldorfer Hotel hatte damals für Aufsehen gesorgt. Am 17. September hatten Spezialeinsatzkräfte der Polizei stundenlang das Hotel »the niu Tab« im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk durchsucht.