Den Ermittlern zufolge werden den sieben Familienmitgliedern in wechselnder Beteiligung auch Raub, Steuerhinterziehung, schwere Körperverletzung, Geldwäsche, Erpressung und Zwangsarbeit vorgeworfen. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Eineinhalb Stunden verliest Staatsanwalt Radbod Tafaghodrad die Anklage. Den Verdächtigen werden etliche Taten vorgeworfen, darunter:

Im September 2018 soll der Hauptangeklagte mit seinen Söhnen einen Mann in Düsseldorf in den schallisolierten Kellerraum einer Shisha-Bar verschleppt haben. Immer wieder hätten mehrere Männer das Opfer auf Befehl des Familienoberhaupts geschlagen, um Informationen über seine Beziehung zu einer bestimmten Frau zu erpressen. Man werde ihn töten und im Wald vergraben, sollen die Verdächtigen gesagt haben und Schaufeln bereitgelegt haben, um die Drohung zu untermauern.

Vom Inhaber einer Düsseldorfer Autowerkstatt haben die Angeklagten 1000 Euro monatliches Schutzgeld gefordert. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, hätten sie ihn so sehr zusammengeschlagen, dass der Mann stationär im Krankenhaus behandelt werden musste.

In Leverkusen sei einem Friseur vorgegaukelt worden, die Gruppe unterstütze ihn bei der Gründung seines eigenen Unternehmens. Tatsächlich sei er als billige Arbeitskraft ausgebeutet worden, dessen 70-Stunden-Woche mit 250 Euro abgegolten wurde. Als der Friseur sich weigerte, weiterzuarbeiten, hätten vier Angeklagte den Mann bedroht.

Neben diesen Delikten begingen die Angeklagten offenbar im großen Stil Sozialleistungsbetrug. Obwohl die Familie in Leverkusen in einer Villa mit 300 Quadratmetern Wohnfläche residierte und über erhebliches Vermögen verfügte, soll die Familie zwischen 2014 und 2021 Sozialleistungen in Höhe von 456.000 Euro bezogen haben.