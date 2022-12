Der Hauptbeschuldigte und drei weitere Familienmitglieder waren im Juni 2021 bei einer Großrazzia gegen Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen in einer Villa in Leverkusen festgenommen worden. Das 1700 Quadratmeter große Grundstück mit dem Anwesen der Familie werde eingezogen, ordnete das Landgericht an. Auch ein Geldbetrag von 406.000 Euro soll laut einer Gerichtssprecherin eingezogen werden.