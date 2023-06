Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels

In einer Gaststätte stellten die Einsatzkräfte laut eigenen Angaben einen verbotenen Glücksspielautomaten sicher. Gegen den Betreiber des Lokals wird nun wegen illegalen Glücksspiels ermittelt. Einen unzulässigen Wettautomaten entdeckten Beamte des Bürger- und Ordnungsamtes der Mitteilung zufolge auch in einer Teestube. Dieser Automat sei ebenfalls sichergestellt worden. Zwei weitere Geldspielautomaten in der Stube habe man versiegelt, weil sie nicht an ein Spielersperrsystem angeschlossen waren, das dem Schutz von Spielsüchtigen dient. Aus demselben Grund seien noch vier weiter Geldspielgeräte in einem Klub und in einem Café versiegelt worden, so die Polizei.