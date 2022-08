Die Polizei in Duisburg steht vor einem Rätsel: Eine Klinikmitarbeiterin hat in einem Abstellraum eines Krankenhauses eine Leiche entdeckt. Der mit einem Hemd, T-Shirt, Jogginghose und Turnschuhen bekleidete Mann habe keinen Ausweis bei sich gehabt, teilte die Polizei am Montag mit . Deshalb habe man die Leiche seit dem Fund am Donnerstag vorvergangener Woche (21. Juli) noch nicht identifizieren können.