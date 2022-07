Hells Angels Mutmaßlicher Mord in den eigenen Reihen – Angeklagte schweigen zu Prozessbeginn

Das Opfer war laut Anklage in Mönchengladbach in einem Autoanhänger erschossen und anschließend zerstückelt worden. Die Körperteile wurden in Speisefässern verstaut, mit Beton übergossen und im Rhein sowie in anderen Gewässern versenkt. Später waren einzelne Leichenteile wieder aufgetaucht.

Das Opfer wurde verdächtigt, wie unter anderem der WDR berichtet, Geheimnisse der Rockergang verraten zu haben. »Die Tötung diente der Beseitigung eines Verräters und damit der Festigung der Machtposition der Hells Angels«, heißt es in der Anklage.