Es sind dramatische Szenen, die am Mittwochabend auf einem Marktplatz im Duisburger Norden gefilmt werden: Schüsse sind zu hören, Menschen fliehen, bringen sich in Sicherheit, Gerenne und Geschrei. Einschusslöcher in einem Pkw, in einer Schaufensterscheibe, auch ein Dixi-Klo wurde von sieben Kugeln durchlöchert. Vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer, in Lebensgefahr schwebt laut Polizei niemand.

Am Morgen nach dem Gewaltexzess sind Teile des Hamborner Altmarkts abgesperrt, die Spurensicherung arbeitet noch, überall am Boden sind Markierungen. Deniz Güner steht auf dem Marktplatz, der Mann ist hier aufgewachsen und kandidiert für die CDU . Sein Wahlkampfslogan lautet »Deutsche Gesetze auf Duisburger Straßen«. Dafür, so sagt er, »bin ich von mehreren Seiten angegangen worden«. Was passiert, wenn Gesetze nicht eingehalten werden, das könne man jetzt hier sehen. Es grenze an ein Wunder, dass keine Unbeteiligten verletzt wurden. »Hier ist es nicht mehr sicher«, sagt Güner. »Hier ist es fünf nach 12.«

Ein paar Meter von CDU-Mann Güner entfernt steht der »Döner-Pavillon« auf dem Marktplatz. Der Besitzer sagt, er wisse nichts und habe nichts gesehen und so äußern sich die meisten, die man anspricht. Wenn Menschen reden, dann nur ohne Namen, die Angst ist offenbar groß. Die Kinder könne man nicht mehr rauslassen, hier sei regelmäßig Krawall, Libanesen hätten Stress mit den Rockern, es ginge um Revierkämpfe und das, was am Vorabend hier passiert ist, seien die Folgen. Die Polizei war, das ist gesichert, gegen 20.40 Uhr am Tatort und hatte 15 Personen festnehmen können.

80 bis 100 Personen hatten sich am Vorabend bekämpft, was genau der Auslöser dafür war, ist final noch nicht geklärt. Es habe sich um einen Konflikt zwischen der Rockergruppe Hells Angels und einem kriminellen türkisch-arabischen Clan gehandelt, so Innenminister Herbert Reul (CDU)

Der neue Duisburger Polizeipräsident Alexander Dierselhuis, der erst am 1. April seine neue Position angetreten hat und als Experte für Clan-Kriminalität gilt, hatte am Vorabend eine Dienstreise abgebrochen und war nach Duisburg zurückgekehrt. »Es liegen diverse Videos vor, die teilweise sehr gute Qualität haben, so dass wir hoffnungsvoll sind, über die 15 Tatverdächtigen hinaus noch weitere ermitteln zu können«, sagt der Polizeichef am Mittag. Zur Motivlage könne man »noch nichts Finales« sagen, so Dierselhuis. »Was wir bestätigen können ist, dass an der Auseinandersetzung sowohl Rocker als auch Clanangehörige beteiligt waren. Was die genaue Ursache des Streits war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.«

Die Videos, von denen der Polizeipräsident spricht, kursieren im Netz oder bei WhatsApp. Ein Film setzt mitten im Geschehen ein, zahlreiche Schüsse sind zu hören, Menschen rennen, schreien, gehen in Deckung. Ein weiteres Handyvideo dokumentiert, wie ein Mann versorgt wird, er wurde offenbar am Bein verletzt. Auf einem dritten verwackelten Film ist zu sehen, wie eine größere Gruppe die Scheiben eines Dönerladens attackiert, der sich »Dönaladen« schreibt. Scheiben klirren, dann sind Polizeisirenen zu hören und die Angreifer beginnen zu rennen. In den Imbiss soll sich ein Verletzter gerettet haben. Da, wo am Vorabend Scheiben waren, stecken am nächsten Tag Sperrholzplatten.

»Eine einzige Katastrophe – wie ein schlechter Film«, sagt eine Frau. Und eine andere, die ihren Mann gerade vom Arzt abholt, macht sich Sorgen um ihre Enkelkinder: »Wie sollen die denn hier in Ruhe und Frieden groß werden? Die müssen wegziehen.« Noch vor Jahren sei Hamborn ein schöner Stadtteil gewesen, friedlich und ruhig. »Dann sind die Wettläden gekommen, benachbarte Lokale sollten auf einmal Schutzgeld zahlen.« Was geschehen muss? »Die Gesetze müssen verändert und die Strafen drastisch erhöht werden. Die, die gestern hier rumgeballert haben, sind heute nicht da. Aber morgen machen sie genauso weiter.«

In einem BMW auf dem Platz, vormittags noch durch Polizeiband abgesperrt, ist ein Einschussloch in der Fahrertür. Auf der Straßenseite gegenüber, etwa 20 Meter entfernt, steht ein Dixi-Klo, sieben Einschusslöcher auf einer Seite. Wiederum 20 Meter weiter liegt ein Möbelhaus, vier Einschusslöcher in einer Schaufensterscheibe, drei Kugeln stecken in den Wänden, eine in einem Bett.

Polizeipräsident Dierselhuis meint: »Vorfälle dieser Art, dieser Intensität, hat es in Duisburg lange nicht gegeben. Das war natürlich schockierend. Eine Schießerei mit mindestens 19 Schüssen und vier Verletzten.« Von einer weiteren oder gar dauerhaften Eskalation geht er aber nicht aus: »Da spricht nach dem aktuellen Ermittlungsstand nichts dafür. Die Gewalt so auf die Straße zu tragen, ist für die Organisierte Kriminalität geschäftsschädigend. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass man das wieder zurückfahren wird.«

Auf dem Marktplatz sind sich die Menschen nicht so sicher. »Was, wenn das jetzt der Auftakt war? Was, wenn das jetzt Folgen hat?« Im Zusammenhang mit den Schüssen gibt es in der Nacht einen weiteren Einsatz von Spezialkräften in Duisburg. Das SEK verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einem Haus, das einer Großfamilie gehören soll. Die Verdächtigen waren aber schon geflohen, niemand wird dort angetroffen. Auch in umliegenden Städten habe es Einsätze nach den Schüssen gegeben, so die Polizei. »Bei uns haben in dieser Nacht nur wenige geschlafen«, sagte ein Polizeisprecher der »WAZ«.

Die Behörden suchen nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zu beteiligten Personen machen können. Für die Ermittler seien »insbesondere Fotos oder Videoaufnahmen von Interesse«. Sie könnten auch anonym zur Verfügung gestellt werden.

Um 12.50 Uhr transportiert ein Abschleppwagen den beschädigten BMW und das durchlöcherte Dixi-Klo ab, die Polizeiflatterbänder werden eingerollt. Auf dem Boden erinnern jetzt noch die Markierungen der Spurensicherung an die Schießerei vom Vorabend.

Am kommenden Wochenende wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Das Thema »Innere Sicherheit« wurde bisher von der regierenden CDU und ihrem Innenminister Reul, der sich als erfolgreicher Kämpfer gegen die Clan-Kriminalität inszeniert, als Erfolgsgeschichte verkauft. Die Schüsse auf dem Hamborner Altmarkt passen so gar nicht in diese Erzählung.

Für die Opposition sind sie eine Steilvorlage. Um 14.30 Uhr steht der NRW-Spitzenkandidat der AfD, Markus Wagner, vor dem Spanplatten des Dönerladens und unterhält sich mit einem Bezirksvertreter, das Gespräch wird gefilmt. Wagner spricht vom »angeblich sichersten NRW«, von einem Innenminister, der »nichts im Griff habe« und »Anwohnern, die im Stich gelassen werden«. In Umfragen liegt seine Partei aktuell bei sechs Prozent.

Reul selbst sagte, Clan-Kriminalität sei keine PR-Erfindung, sondern ein Riesenproblem, das die Menschen besonders im Ruhrgebiet in Angst und Schrecken versetze. Die Bilder aus Duisburg bezeichnete er als »schockierend«. Von einer neuen Dimension wollte er nicht sprechen.

Mit Material von dpa