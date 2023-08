Auf dem Weg zur Kontrolle allerdings waren fünf Einsatzfahrzeuge der Hundertschaft ineinander gekracht. Die Hundertschaft sei am frühen Dienstagmorgen in einer Kolonne zum Einsatzort gefahren, sagte eine Sprecherin. Das vordere Fahrzeug habe wegen anderer Verkehrsteilnehmer bremsen müssen. Die Fahrer der anderen Fahrzeuge hätten das zu spät erkannt. So seien die fünf Polizeiautos auf regennasser Fahrbahn eins nach dem anderen aufeinander aufgefahren.

Vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr an der stark frequentierten Brücke der Solidarität über den Rhein war rund eineinhalb Stunden lang stark beeinträchtigt. Zuvor hatte die »WAZ« über den Unfall berichtet.