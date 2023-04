Mit einem Messer verletzte ein Mann vier Menschen in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt. Die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung aus, dann fasste die Polizei den mutmaßlichen Täter. Jetzt hat ein Haftrichter entschieden, dass der 26-Jährige in Untersuchungshaft genommen wird. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit.