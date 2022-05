In Duisburg sind bei einer Schießerei am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden.

Zwei Verletzte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, zwei weitere flüchteten zunächst und begaben sich später selbst in ärztliche Behandlung, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei nahm 15 Menschen vorübergehend in Gewahrsam. Das Motiv für den Streit war zunächst unklar.