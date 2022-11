Riesiger Drogenfund in Duisburg: Versteckt zwischen Bananen fanden Zollbeamte in einem Seecontainer aus Ecuador mehr als eine halbe Tonne Kokain.

Wie das Zollfahndungsamt Essen am Montag mitteilte, beschlagnahmten die Beamten die 635 Kilogramm bereits am 27. Oktober. Das zu Blöcken gepresste und in Folie verschweißte Kokain befand sich in mehreren Pappkartons zwischen Bananen.