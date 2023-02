Hilflos zurückgelassen

Die beiden Jungen sollen am 12. November auf einem Schulhof in Dunningen einen 22-Jährigen zusammengeschlagen, ihn ausgeraubt und die Tat mit einem Mobiltelefon gefilmt haben. Nach dem Überfall am frühen Morgen sollen die Jugendlichen ihr Opfer hilflos und ohne Bewusstsein zurückgelassen haben.