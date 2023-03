Bei den Ermittlungen wegen Kinderpornografie und des sexuellen Missbrauchs von Kindern hat die Polizei in Hessen die Wohnungen von mehr als 100 Männern und Frauen durchsucht. Neun von ihnen stünden im Verdacht, Kinder oder Jugendliche missbraucht zu haben, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden am Montag mit. 97 der Menschen sollen Kinder- oder Jugendpornografie hergestellt, besessen oder verbreitet haben. Die Durchsuchungen fanden bereits in der vergangenen Woche statt. Laut LKA wurde dabei niemand festgenommen.