Nach einem weiteren Einbruch in seine Privatwohnung im Dezember entschloss sich Zahavi, nicht wieder in die Niederlande zurückzukehren. Trotz seiner Ankündigung beendete er die Saison in Eindhoven und absolvierte 25 Ligaspiele. Im Sommer wechselte er zurück in seine israelische Heimat. Zahavi spielt nun für Maccabi Tel Aviv.