Aus bislang unbekannten Gründen sind mehr als 20 Menschen nach dem Besuch eines Nachtklubs in der südafrikanischen Stadt East London gestorben. Örtliche Behördenvertreter bestätigten zunächst, dass 17 Leichen in dem Lokal gefunden worden seien. Weitere Menschen sind im Krankenhaus gestorben, andere befanden sich in einem kritischen Zustand, wie die Leiterin des Sicherheitsdienstes der Provinzregierung, Weziwe Tikana-Gxothiwe, im Lokalfernsehen sagte. Zuletzt war bei den Behörden von 22 Toten die Rede.