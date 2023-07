Bei Gefängnisunruhen in Ecuador haben Häftlinge in mehreren Gefängnissen insgesamt 96 Sicherheitskräfte als Geiseln genommen. Das teilte die Gefängnisbehörde Snai am Montag mit. Alle Geiseln seien »in guter Verfassung«, hieß es. Zudem seien derzeit Häftlinge in 13 Gefängnissen im Hungerstreik.