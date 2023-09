In mehreren ecuadorianischen Gefängnissen haben Häftlinge Gefängniswärter und Polizisten als Geiseln genommen. »Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit unserer Beamten«, sagte der ecuadorianische Innenminister Juan Zapata am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Quito.